Эксперт рассказал о роли российских вертолетов в отводе курдских боевиков в Сирии

Военный эксперт Алексей Леонков рассказал изданию «ПолитЭксперт», почему вертолеты ВКС РФ обязательно должны быть задействованы в ежедневном патрулировании приграничных территорий Сирии, откуда ушли курдские боевики после спецоперации Турции.

Он уверен, что несмотря на подписание меморандума лидерами России и Турции, ситуация в Сирии успокоится не скоро, и остатки курдских бандформирований еще будут сопротивляться, не желая отдавать захваченные ими чужие земли и ресурсы.

Вертолеты помогут сирийским и российским военным уберечься от различных эксцессов, поскольку могут осуществлять кроме огневой поддержки еще и разведывательную функцию. По словам эксперта, вертолеты хорошо себя проявили в ходе войны в Сирии, особенно при ликвидации небольших, но крайне мобильных группировок ИГ*. Они прекрасно заменяли собой истребители, использование которых было не совсем рентабельно.

«Вертолеты быстрее выполняли полет по пересеченной местности и находили эти самые группировки, уничтожая их и днем, и ночью в любых погодных условиях», – подчеркнул Леонков.

При этом он отметил, что военная сила является крайней мерой, в то время как во главе угла стоят мирные переговоры и акции по примирению сторон.

* Исламское государство — террористическая группировка, запрещена в РФ.