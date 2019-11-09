Помпео заявил, что резолюция ООН о прекращении блокады Кубы «ранит ее гордый народ»

Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил в Twitter, что опечален призывом ООН остановить экономическую блокаду Кубы, так как он «ранит гордый народ» республики.

Соответствующую резолюцию под названием «Необходимость прекращения экономической, торговой и финансовой блокады, введенной США против Кубы» приняла в четверг Генассамблея ООН. В поддержку документа высказались 187 государств, против — три (США, Бразилия, Израиль), остальные два воздержались (Колумбия и Украина).

«Вчерашнее голосование в ООН было отвлечением внимания, и, честно говоря, оно печально. Оно ранит гордый кубинский народ», — заявил госсекретарь.

Он заявил, что для США было честью единство мнений с «друзьями из Бразилии и Израиля» по защите прав человека на Кубе.

Глава американской дипломатии подчеркнул, что потенциал Кубы не будет реализован, пока «режим Кастро не прекратит неправильное управление экономикой и репрессии против кубинского народа».