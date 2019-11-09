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 Помпео заявил, что резолюция ООН о прекращении блокады Кубы «ранит ее гордый народ»

Помпео заявил, что резолюция ООН о прекращении блокады Кубы «ранит ее гордый народ»
4:00   9 Ноября 2019
Весь мир

Помпео назвал Украину американским проектом

Помпео назвал Украину американским проектом

Госсекретарь США Майк Помпео заявил на пресс-конференции в Берлине, что Украина является проектом Вашингтона.

Когда его спросили об отношениях США и Украины, он ответил: «Это проект, над которым мы работаем».

Глава Госдепартамента подчеркнул, что американцы «очень привержены» идее достижения стабильности на Украине, и добавил, что глава государства Дональд Трамп трижды поставлял Киеву вооружение для защиты от «российской агрессии».

«Мы этим гордимся, мы думаем, в этом есть смысл — для свободы, для Европы, для мира и суверенитета Украины», — сказал Помпео.

Напомним, российские власти много раз предостерегали иностранные государства от поставок оружия на Украину, потому что данная мера может лишь усугубить конфликт в Донбассе и помешать реализации Минских соглашений.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #украина #помпео

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