Помпео назвал Украину американским проектом

Госсекретарь США Майк Помпео заявил на пресс-конференции в Берлине, что Украина является проектом Вашингтона.

Когда его спросили об отношениях США и Украины, он ответил: «Это проект, над которым мы работаем».

Глава Госдепартамента подчеркнул, что американцы «очень привержены» идее достижения стабильности на Украине, и добавил, что глава государства Дональд Трамп трижды поставлял Киеву вооружение для защиты от «российской агрессии».

«Мы этим гордимся, мы думаем, в этом есть смысл — для свободы, для Европы, для мира и суверенитета Украины», — сказал Помпео.

Напомним, российские власти много раз предостерегали иностранные государства от поставок оружия на Украину, потому что данная мера может лишь усугубить конфликт в Донбассе и помешать реализации Минских соглашений.