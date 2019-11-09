Facebook удалит из соцсети все упоминания об осведомителе, подавшем жалобу на Трампа
Facebook планирует удалить из соцсети все упоминания имени осведомителя, подавшего жалобу на американского лидера Дональда Трампа, которая стала поводом для начала процедуры импичмента, сообщается в заявлении неназванного представителя компании.
Репортер телеканала Си-эн-эн Оливер Дарси цитирует в пятницу текст документа, где говорится, что любое упоминание возможного имени этого человека противоречит политике Facebook по ограничению ущерба, которая запрещает публикацию данных о свидетелях, информаторах или активистах.
При этом в компании подчеркнули, что данное решение неокончательно и может быть изменено в зависимости от дальнейшего развития ситуации.
«Мы удаляем любые и все упоминания возможного имени осведомителя, однако решение может быть пересмотрено в случае, если это имя будет широко освещаться в СМИ и использоваться общественными деятелями в ходе дебатов», — отметили в Facebook.