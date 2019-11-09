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1:55   9 Ноября 2019
Сирия

Эксперт развенчал блеф США о передаче курдам средств от продажи украденной у Сирии нефти

Эксперт развенчал блеф США о передаче курдам средств от продажи украденной у Сирии нефти

Американист Владимир Васильев заявил изданию «ПолитЭксперт», что Сирия является значимым пунктом предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа, и утверждения, что Вашингтон не получает выгоду от кражи сирийской нефти, несостоятельны.

Ранее представитель Пентагона Рэт Хоффман сказал, что вся прибыль от контрабанды сирийской нефти уходит на поддержку курдских боевиков. При этом в США не смогли сказать конкретно, какие месторождения в настоящее время эксплуатируются активно, а какие – нет. Также в Вашингтоне знают, какие там крутятся суммы, поэтому слова Хоффмана не внушают доверия. 

Васильев указал, что администрация Трампа давно решила покинуть САР после завершения борьбы с ИГ*. Но давление со стороны сенаторов и прочие обстоятельства вынудили США сохранить в регионе наблюдательный контингент.

Месяц назад Трамп вернулся к этой проблеме и вновь заявил о намерении полностью вывести войска из Сирии. Но тут началась история с импичментом, против президента США выступили республиканцы и Конгресс, которые назвали уход из Сирии «подарком России».

Поэтому под предлогом «защиты сирийской нефти от террористов» Вашингтон остался в САР, но эта цель является лишь прикрытием, и разговоры про передачу всех доходов от контрабанды курдским радикалам на фоне сложной ситуации с бюджетом звучат как банальный блеф.

Эксперт отметил, что из-за бюджетного дефицита Трамп под политическим давлением вынужден сохранить военный контингент в САР.

«Именно поэтому в СМИ возникают подобные сообщения, которые как бы оправдывают действия США и гасят огонь критики, потому что ситуация в Сирии также может быть рассмотрена в ходе импичмента», – полагает Васильев.

В завершение он подчеркнул, что Сирия была важной частью предвыборных обещаний Трампа, поэтому он пытается присвоить себе единоличную победу над ИГ* и мнимое устранение главаря группировки аль-Багдади. Однако кража сирийской нефти может выйти ему боком, ведь пребывание войск США в САР вряд ли может означать победу Вашингтона над терроризмом.

* Исламское государство — террористическая группировка, запрещена в РФ.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #сирия #курды #нефть #трамп

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