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1:16   9 Ноября 2019
Ближнее зарубежье

Глава ЛНР призвал США не провоцировать Киев на нарушение условий разведения сил в Донбассе

Глава ЛНР призвал США не провоцировать Киев на нарушение условий разведения сил в Донбассе

Вооруженные люди не должны оставаться на участках разведения сил и средств в Донбассе, это одно из условий соглашения, сообщается в заявлении главы представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Михаила Филипоненко.

Ранее временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор сообщил, что после отвода войск на трех участках в Донбассе туда должны вступить полицейские и военнослужащие украинской Нацгвардии. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что в таком случае республика ответно введет в район подразделения МГБ и МВД.

Он подчеркнул, что согласно пункту 9 Рамочного решения трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств ВСУ должны оперативно устранять прибывшие в районы разведения подразделения Нацгвардии или полиции. Находиться на участках разведения могут только офицеры СЦКК.

Филипоненко призвал Запад не провоцировать Киев подобными заявлениями на нарушение минских соглашений.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #донбасс #украина #лнр #отвод вооружений

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