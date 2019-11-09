Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Беглов указал направить на премии петербургским спортсменам 12 миллионов рублей

Беглов указал направить на премии петербургским спортсменам 12 миллионов рублей

 На поезда в Крым, которые пойдут по Керченскому мосту, продано 3,4 тысячи билетов

На поезда в Крым, которые пойдут по Керченскому мосту, продано 3,4 тысячи билетов
Два автобуса столкнулись в Узбекистане, пострадали 39 пассажиров

Два автобуса столкнулись в Узбекистане, пострадали 39 пассажиров

 Зеленский призвал инвесторов вкладывать деньги в граждан Украины

Зеленский призвал инвесторов вкладывать деньги в граждан Украины
Встреча Трампа с Зеленским могла бы состояться после начала следствия по делу Байдена

Встреча Трампа с Зеленским могла бы состояться после начала следствия по делу Байдена

 Беспилотник и военный самолет НАТО провели разведку у границ РФ

Беспилотник и военный самолет НАТО провели разведку у границ РФ
Беглов указал направить на премии петербургским спортсменам 12 миллионов рублей

Беглов указал направить на премии петербургским спортсменам 12 миллионов рублей

 На поезда в Крым, которые пойдут по Керченскому мосту, продано 3,4 тысячи билетов

На поезда в Крым, которые пойдут по Керченскому мосту, продано 3,4 тысячи билетов
Два автобуса столкнулись в Узбекистане, пострадали 39 пассажиров

Два автобуса столкнулись в Узбекистане, пострадали 39 пассажиров

 Зеленский призвал инвесторов вкладывать деньги в граждан Украины

Зеленский призвал инвесторов вкладывать деньги в граждан Украины
Встреча Трампа с Зеленским могла бы состояться после начала следствия по делу Байдена

Встреча Трампа с Зеленским могла бы состояться после начала следствия по делу Байдена

 Беспилотник и военный самолет НАТО провели разведку у границ РФ

Беспилотник и военный самолет НАТО провели разведку у границ РФ
0:22   9 Ноября 2019
Весь мир

Встреча Трампа с Зеленским могла бы состояться после начала следствия по делу Байдена

Встреча Трампа с Зеленским могла бы состояться после начала следствия по делу Байдена

Исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Мик Малвэни готов был одобрить встречу американского лидера Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского в Вашингтоне, если бы Киев анонсировал начало следствия по делу газовой компании Burisma, членом правления которой был сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

Об этом заявила 14 октября под присягой законодателям США бывший старший директор по России Совета национальной безопасности Белого дома Фиона Хилл, которая оставила свою должность в середине июля, на совместном закрытом заседании комитетов по разведке, иностранным делам, надзору и реформе нижней палаты Конгресса.

Слушания состоялись в рамках расследований, связанных с процедурой импичмента президента Дональда Трампа, которую инициировали 24 сентября демократы, имеющие большинство в Палате представителей.

Хилл сообщила, что в начале июля в Белом доме прошло совещание по вопросу саммита США — Украина. Кроме нее на мероприятии присутствовали занимавший тогда пост помощника президента по нацбезопасности Джон Болтон и постпред США при ЕС Гордон Сондлэнд.

По ее словам, в один момент посол Сондлэнд «выпалил», что существует договоренность с главой аппарата Белого дома о встрече Трампа и Зеленского, если начнутся расследования в энергетическом секторе Украины. Когда прозвучало это заявление, Болтон внезапно закончил совещание. Хилл подчеркнула, что он был возмущен словами Сондлэнда и дал понять, что не хочет иметь отношения к подобным незаконным сделкам.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#сша #украина #трамп #зеленский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...