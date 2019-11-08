Беспилотник и военный самолет НАТО провели разведку у границ РФ

Британский военный самолет и американский беспилотный летательный аппарат были замечены вблизи российских границ, об этом в пятницу сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.

Как отмечается на странице сервиса в сети микроблогов Twitter, стратегический разведывательный беспилотник США RQ-4B-40 Global Hawk ВВС с бортовым номером FORTE10 поднялся в небо в 06.00 с авиабазы НАТО Сигонелла, расположенной на острове Сицилия. Дрон пересек румынское воздушное пространство и к 08.15 по московскому времени оказался над Украиной, после чего совершил разведывательный полет над линией разграничения в Донбассе. К 14.25 по московскому времени беспилотник направился к Черному морю и совершил облет района поблизости от крымского побережья.

15:35 мск.Приступил к разведывательному полёту вдоль черноморского побережья России????????. pic.twitter.com/1ZdCstSTYA — PlaneRadar (@ua4wiy_) November 8, 2019

Также ресурс сообщает, что в 17.25 по московскому времени британский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint с бортовым номером ZZ666 вылетел с авиабазы Милденхолл и взял курс к границам Калининградской области. Полет проводился на высоте восемь тысяч метров со скоростью более 559 километров в час.