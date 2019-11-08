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 Избранная глава Еврокомиссии считает, что Brexit сплотил Европейский союз

Избранная глава Еврокомиссии считает, что Brexit сплотил Европейский союз
22:58   8 Ноября 2019
Весь мир

Избранная глава Еврокомиссии считает, что Brexit сплотил Европейский союз

Избранная глава Еврокомиссии считает, что Brexit сплотил Европейский союз

Тот факт, что Великобритания выходит из состава Евросоюза, не означает распада ЕС, напротив, в ходе этого процесса страны-члены ЕС лишь укрепились в своей сплоченности.

Об этом в пятницу завила избранная глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, с выходом Великобритании из ЕС Европа получила новую силу.

«Да, я имею в виду Brexit. Конечно, мы сожалеем, что наши британские друзья хотят нас покинуть. Однако опыт Brexit многим сомневающимся в ЕС открыл глаза и показал, что они имеют в лице Евросоюза», - отметила Урсула фон дер Ляйен, выступая в Берлине на конференции Фонда Конрада Аденауэра.

При этом она отметила, что выход Великобритании из ЕС вовсе не означает начало беззакония и процесса распада Европейского союза. Наоборот, по ее словам, все 27 стран, остающихся членами ЕС в процессе переговоров по Brexit занимают единую позицию.

Избранная глава Еврокомиссии считает, что Brexit сплотил Европейский союз

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Автор: Александр Люблинский
#евросоюз #политика #брексит #еврокомиссия #весь мир

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