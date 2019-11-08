Избранная глава Еврокомиссии считает, что Brexit сплотил Европейский союз

Тот факт, что Великобритания выходит из состава Евросоюза, не означает распада ЕС, напротив, в ходе этого процесса страны-члены ЕС лишь укрепились в своей сплоченности.

Об этом в пятницу завила избранная глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, с выходом Великобритании из ЕС Европа получила новую силу.

«Да, я имею в виду Brexit. Конечно, мы сожалеем, что наши британские друзья хотят нас покинуть. Однако опыт Brexit многим сомневающимся в ЕС открыл глаза и показал, что они имеют в лице Евросоюза», - отметила Урсула фон дер Ляйен, выступая в Берлине на конференции Фонда Конрада Аденауэра.

При этом она отметила, что выход Великобритании из ЕС вовсе не означает начало беззакония и процесса распада Европейского союза. Наоборот, по ее словам, все 27 стран, остающихся членами ЕС в процессе переговоров по Brexit занимают единую позицию.