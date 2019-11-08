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На поезда в Крым, которые пойдут по Керченскому мосту, продано 3,4 тысячи билетов

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На поезда в Крым, которые пойдут по Керченскому мосту, продано 3,4 тысячи билетов

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22:35   8 Ноября 2019
Россия

На поезда в Крым, которые пойдут по Керченскому мосту, продано 3,4 тысячи билетов

На поезда в Крым, которые пойдут по Керченскому мосту, продано 3,4 тысячи билетов

За первый день продажи билетов на поезда в Крым, которые пойдут по железнодорожной части Крымского моста, по всей России было продано 3 тысячи 400 билетов.

Об этом в пятницу сообщает агентство ТАСС приводя данные пресс-службы федерального государственного предприятия «Крымская железная дорога».

Ранее в пятницу организация сообщила, что по состоянию на 15.00 по московскому времени 8 ноября на поезда в Крым было продано 2 484 билета. При этом издание «Новый Севастополь» сообщило, что за первые два часа продажи в железнодорожных кассах было продано 32 билета на поезда в Крым, который пойдут по Крымскому мосту.

Как сообщалось ранее первый поезд в Крым из Санкт-Петербурга отправится в 14.00 23 декабря, а из Москвы – в 23.45 24 декабря.

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Автор: Александр Люблинский
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