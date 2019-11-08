Сербский политик рассказал о давлении НАТО на Белград

Белград пытается «усидеть на двух стульях», заявил РИА Новости лидер парламентской Сербской радикальной партии (СРП) Воислав Шешель на фоне принятия Плана индивидуального сотрудничества (IPAP) Сербии и НАТО и визита в страну делегации Госдепартамента США для разъяснения политики антироссийских санкций.

В четверг сербский МИД сообщил об окончательном принятии очередного Индивидуального плана партнерства (Individual Partnership Action Plan, IPAP) Сербии и НАТО на 2019–2021 годы. Отмечается, что новый документ является «подтверждением растущего тренда партнерского сотрудничества Сербии и НАТО».

«С самого начала СРП была энергично против принятия IPAP. План приводит нашу страну в неравноправное положение и ставит нас под самоуправство агрессивного и преступного альянса, который уже несколько раз бомбил сербский народ», – сказал Шешель РИА Новости.

В пятницу спецпредставитель Госдепартамента Томас Зарзецки прибыл в столицу Сербии для ознакомления первого вице-премьера и министра иностранных дел Ивицы Дачича с порядком объявления санкций третьим странам за взаимодействие с российскими оборонными структурами. Шешель считает, что это служит актом прямого давления на Белград с целью переориентации на Запад и прекращения дружеских отношений с РФ и Китаем. По его словам, СРП является сторонником вступления Сербии в госсоюз России и Белоруссии, в ОДКБ, во все виды евразийских интеграций, а также за максимальное экономическое и политическое сотрудничество с Пекином.