Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
На поезда в Крым, которые пойдут по Керченскому мосту, продано 3,4 тысячи билетов

На поезда в Крым, которые пойдут по Керченскому мосту, продано 3,4 тысячи билетов

 Улицу в Кирове затопило из-за бобров

Улицу в Кирове затопило из-за бобров
Два автобуса столкнулись в Узбекистане, пострадали 39 пассажиров

Два автобуса столкнулись в Узбекистане, пострадали 39 пассажиров

 Зеленский призвал инвесторов вкладывать деньги в граждан Украины

Зеленский призвал инвесторов вкладывать деньги в граждан Украины
Беспилотник и военный самолет НАТО провели разведку у границ РФ

Беспилотник и военный самолет НАТО провели разведку у границ РФ

 Избранная глава Еврокомиссии считает, что Brexit сплотил Европейский союз

Избранная глава Еврокомиссии считает, что Brexit сплотил Европейский союз
На поезда в Крым, которые пойдут по Керченскому мосту, продано 3,4 тысячи билетов

На поезда в Крым, которые пойдут по Керченскому мосту, продано 3,4 тысячи билетов

 Улицу в Кирове затопило из-за бобров

Улицу в Кирове затопило из-за бобров
Два автобуса столкнулись в Узбекистане, пострадали 39 пассажиров

Два автобуса столкнулись в Узбекистане, пострадали 39 пассажиров

 Зеленский призвал инвесторов вкладывать деньги в граждан Украины

Зеленский призвал инвесторов вкладывать деньги в граждан Украины
Беспилотник и военный самолет НАТО провели разведку у границ РФ

Беспилотник и военный самолет НАТО провели разведку у границ РФ

 Избранная глава Еврокомиссии считает, что Brexit сплотил Европейский союз

Избранная глава Еврокомиссии считает, что Brexit сплотил Европейский союз
22:43   8 Ноября 2019
Весь мир

Сербский политик рассказал о давлении НАТО на Белград

Сербский политик рассказал о давлении НАТО на Белград

Белград пытается «усидеть на двух стульях», заявил РИА Новости лидер парламентской Сербской радикальной партии (СРП) Воислав Шешель на фоне принятия Плана индивидуального сотрудничества (IPAP) Сербии и НАТО и визита в страну делегации Госдепартамента США для разъяснения политики антироссийских санкций.

В четверг сербский МИД сообщил об окончательном принятии очередного Индивидуального плана партнерства (Individual Partnership Action Plan, IPAP) Сербии и НАТО на 2019–2021 годы. Отмечается, что новый документ является «подтверждением растущего тренда партнерского сотрудничества Сербии и НАТО».

«С самого начала СРП была энергично против принятия IPAP. План приводит нашу страну в неравноправное положение и ставит нас под самоуправство агрессивного и преступного альянса, который уже несколько раз бомбил сербский народ», – сказал Шешель РИА Новости.

В пятницу спецпредставитель Госдепартамента Томас Зарзецки прибыл в столицу Сербии для ознакомления первого вице-премьера и министра иностранных дел Ивицы Дачича с порядком объявления санкций третьим странам за взаимодействие с российскими оборонными структурами. Шешель считает, что это служит актом прямого давления на Белград с целью переориентации на Запад и прекращения дружеских отношений с РФ и Китаем. По его словам, СРП является сторонником вступления Сербии в госсоюз России и Белоруссии, в ОДКБ, во все виды евразийских интеграций, а также за максимальное экономическое и политическое сотрудничество с Пекином.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#россия #нато #китай #сербия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...