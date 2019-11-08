ФАН опубликовал карту маршрутов переброски американских наемников в Сирию

Американские наемники из частной военной компании Blackwater прибыли в Сирию, чтобы сменить контингент регулярной армии США на оккупированных нефтяных и газовых месторождениях. Об этом говорится в расследовании ФАН.

Известная убийствами мирных жителей Ирака в 2007 году, напрямую сотрудничающая с Пентагоном ЧВК, перебросила не менее двух с половиной тысяч бойцов в Сирию. Таким образом, Пентагон устранил противоречие между относительно недавним заявлением Дональда Трампа о выводе войск из Сирии и намерением Вашингтона воровать нефть у сирийского народа.

Как ранее сообщало турецкое агентство Anadolu, американцы в поддержку сухопутному контингенту перебросили в район нефтяных полей бронетехнику, тяжелое вооружение и боеприпасы, чтобы обеспечить надежную охрану оккупированным недрам.

Жители восточной части провинции Дейр-эз-Зор утверждают, что наемники Blackwater прибыли с севера. Их маршрут пролегал из соседнего Ирака, а именно, из Иракского Курдистана. Роль перевалочного хаба была отведена населенному пункту Синджар близ сирийской границы, куда наемники стекались с военных баз США в Эр-Рутбе, Аль-Кайяре и Киркуке.

При этом иракские пограничники не препятствовали их передвижению. Из Синджара путь головорезов Blackwater пролегал в сирийский Ас-Сувар, где находится главная база наемников США в Сирии. Далее сотрудники ЧВК рассредоточились по нефтяным районам восточного берега реки Евфрат.

Западная пресса неоднократно критиковала Blackwater за жестокость. После расстрела мирной демонстрации на площади Багдада, когда погибли 17 человек и 18 получили ранения, Blackwater озадачилась вопросом ребрендинга, чтобы компания не ассоциировалась с иракской резней.

Сегодня ЧВК существует под именем Academi и продолжает участвовать в военных конфликтах по всему миру. Компания обросла огромной логистической сетью. Так, связанная с руководством ЧВК логистическая компания TUG Malta, зарегистрированная на одноименном острове в офшорной зоне, отметилась активностью в странах, пострадавших от «арабской весны».

Основатель Blackwater, бывший офицер спецназа «Морские котики» Эрик Принс сегодня возглавляет гонконгскую кампанию Frontier Services Group, которая специализируется на доставке и охране грузов. В декабре этого года якобы официально отошедший от дел отец Blackwater был не прочь заработать на природных богатствах конголезского народа. В частности, на востребованном автоконцернами кобальте, который в нищей африканской стране добывают с использованием детского труда.