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21:58   8 Ноября 2019
Весь мир

Белый дом намерен запретить продажу электронных сигарет лицам младше 21 года

Белый дом намерен запретить продажу электронных сигарет лицам младше 21 года

Белый дом намерен поднять до 21 года возрастное ограничение на покупку электронных сигарет, сообщил американский лидер Дональд Трамп в пятницу журналистам на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Джорджия.

«Мы должны позаботиться о наших детях, это особенно важно, у нас будет возрастное ограничение — 21 год или около того, на следующей неделе мы объявим о чем-то очень важном для вейпинга», — заявил президент США.

В последние месяцы в Штатах ведутся активные споры относительно негативного воздействия вейпа на здоровье. В начале сентября министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар сообщил, что руководство страны планирует существенно ограничить продажу электронных сигарет с ароматическими добавками.

В августе департамент общественного здравоохранения штата Иллинойс зафиксировал, предположительно, первый в США случай смерти от курения вейпа, вызванной тяжелым респираторным заболеванием. В настоящее время специалисты говорят уже о почти 40 умерших по аналогичным причинам.

В январе глава Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Скотт Готлиб заявил, что продажа электронных сигарет будет полностью прекращена, если по итогам 2019 года станет известно о росте числа курящих подростков.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #трамп #вейп

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