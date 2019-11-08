Белый дом намерен запретить продажу электронных сигарет лицам младше 21 года

Белый дом намерен поднять до 21 года возрастное ограничение на покупку электронных сигарет, сообщил американский лидер Дональд Трамп в пятницу журналистам на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Джорджия.

«Мы должны позаботиться о наших детях, это особенно важно, у нас будет возрастное ограничение — 21 год или около того, на следующей неделе мы объявим о чем-то очень важном для вейпинга», — заявил президент США.

В последние месяцы в Штатах ведутся активные споры относительно негативного воздействия вейпа на здоровье. В начале сентября министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар сообщил, что руководство страны планирует существенно ограничить продажу электронных сигарет с ароматическими добавками.

В августе департамент общественного здравоохранения штата Иллинойс зафиксировал, предположительно, первый в США случай смерти от курения вейпа, вызванной тяжелым респираторным заболеванием. В настоящее время специалисты говорят уже о почти 40 умерших по аналогичным причинам.

В январе глава Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Скотт Готлиб заявил, что продажа электронных сигарет будет полностью прекращена, если по итогам 2019 года станет известно о росте числа курящих подростков.