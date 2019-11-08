Будущая глава Еврокомиссии призвала Европу учиться «говорить языком силы»

Будущая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен полагает, что Европе следует научиться говорить языком силы, в частности, в области политики безопасности. Об этом она заявила в пятницу, представляя доклад на форуме, устроенном Фондом имени Конрада Аденауэра.

Во-первых, сказала фон дер Ляйен, необходимо нарастить собственные мускулы с тех сферах, где Европа привыкла полагаться на других, в том числе, в политике безопасности.