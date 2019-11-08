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 Будущая глава Еврокомиссии призвала Европу учиться «говорить языком силы»

Будущая глава Еврокомиссии призвала Европу учиться «говорить языком силы»
21:23   8 Ноября 2019
Весь мир

Будущая глава Еврокомиссии призвала Европу учиться «говорить языком силы»

Будущая глава Еврокомиссии призвала Европу учиться «говорить языком силы»

Будущая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен полагает, что Европе следует научиться говорить языком силы, в частности, в области политики безопасности. Об этом она заявила в пятницу, представляя доклад на форуме, устроенном Фондом имени Конрада Аденауэра.

Во-первых, сказала фон дер Ляйен, необходимо нарастить собственные мускулы с тех сферах, где Европа привыкла полагаться на других, в том числе, в политике безопасности.

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Автор: Мария Милкевич
#европа #безопасность #еврокомиссия

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