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22:18   8 Ноября 2019
Весь мир

Россия потребует в ООН равенства для всех стран в контексте невыдачи виз

Россия потребует в ООН равенства для всех стран в контексте невыдачи виз

Россия совместно с рядом других стран намерена поднять тему невыдачи въездных виз, направляющихся для работы в рамках мероприятий ООН.

Об этом говорится в совместном заявлении России, Белоруссии, Венесуэлы, Сирии, Китая, Кубы, Никарагуа, Алжира, Зимбабве и Бурунди, которое было сделано на Первом комитете Генассамблеи ООН.

Ранее первый комитет ГА ООН, рассматривающий вопросы международной безопасности и разоружения, отклонил предложение России о возможном переносе его работы из США в связи с невыдачей американских виз дипломатам. За это решение выступили 18 стран, в том числе делегаты из Китая, Белоруссии, Сирии, Ирана и Казахстана. Против российского предложения проголосовали 69 стран. 72 государства в ходе голосования воздержались.

«Мы с сожалением отмечаем, что большинство в Первом комитете дистанцировалось от легитимного подхода, который был изложен в российском проекте», - говорится в совместном заявлении десяти государств, которое зачитал заместитель постоянного представителя России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.

По словам Белоусова, нынешний отказ США выдавать визы делегатам на практике оказывает влияние на деятельность основных органов Организации Объединенных Наций, и в том числе Первого комитета.

«Наша цель – вернуть Первый комитет к полноценной работе, обеспечив полноценное участие всех делегаций в его работе, - подчеркнул российский дипломат, добавив при этом: - Мы оставляем за собой право продолжать поднимать этот вопрос и призываем все государства-члены встать на защиту главного принципа ООН о единых правах для каждого ее члена».

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Автор: Александр Люблинский
#россия #сша #оон #политика #визы #весь мир

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