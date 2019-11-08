Улицу в Кирове затопило из-за бобров

Одну из улиц в Кирове затопило из-за бобров, которые устроили запруду в водопропускной трубе. Об этом сообщили в городской администраци в пятницу, 8 ноября.

Дорогу на улице Луганской затопило после сильных осадков накануне. На место сразу же выехали коммунальщики и прочистили трубу. На следующий день ситуация повторилась.

«Здесь рядом два озера, где обитают бобры. Видимо, чтобы поднять уровень воды в месте обитания, они устроили запруду — забили водопропускную трубу под дорогой ветками», — заявили в администрации Кирова.

Специалисты «Гордормостстроя» в четверг освободили трубу от затора, но за ночь животные бобры вновь плотно ее закупорили. В результате участок дороги над водопропускной трубой размыло.

В управлении дорожной инфраструктуры города не исключили, что «тело» трубы придется расчищать уже вручную. Размытый участок дороги огородили.