Россия и Турция совместными усилиями добиваются мира в Сирии. Об этом в беседе с ФАН рассказали политолог Владимир Карасев и кандидат исторических наук, главред журнала «Архонт» Антон Бредихин. Эксперты предрексчитают, что недовольные сближением Москвы и Анкары курдские боевики готовят теракты на востоке Турции.

ВКС РФ начали ежедневное патрулирование северных провинций Сирии, рассказал военный летчик Дмитрий Иванов. Он отметил, что контроль проводится по нескольким маршрутам. Основная задача — обеспечить безопасность и сопроводить колонны военной полиции. Патрулирование будет ежедневным.

Напомним, в начале октября Турция объявила о начале операции «Источник мира». Она была направлена против курдских боевиков, связанных с ИГ*, на северо-востоке Сирии. В октябре президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган подписали меморандум, который предполагает завершение турецкой военной операции и отвод курдских боевиков на 30 километров от сирийско-турецкой границы, а также совместное патрулирование в зоне безопасности на севере республики.

Владимир Карасев считает, что курдские бандформирования, боевики ИГ* и администрация США «находятся приблизительно на одном уровне интеллектуального развития». К такому выводу он пришел исходя из последних событий в Сирии.

«Курдам дали возможность по сути выжить и начать выстраивать мирную жизнь. Но когда в голове отсутствуют извилины, о мире говорить не приходится. Трамп уже никуда не идет, потому что он любит нефть. Особенно сирийскую», — считает собеседник издания.

Эксперт отметил, что на территории Сирии американцы выступили в очередной раз в качестве оккупантов, а помогают им курдские боевики. Политолог считает, что Дамаск вынудит Вашингтон «уйти восвояси». Остатки курдов зачистит Турция, и будет права.

Карасев также призвал поставить США и курдских радикалов в один ряд с боевиками ИГ*.

Антон Бредихин в беседе с изданием отметил, что РФ и Турция совместными усилиями добиваются мира в Сирии. Подписание совместного меморандума и контроль северной границы Сирии вызывает раздражение у Соединенных Штатов и их союзников — курдских боевиков.

«Восток Турции ожидает череда терактов. И не стоит Эрдогану долго искать зачинщиков. Вашингтон уже провалил операцию «Гюлен». Теперь очередь курдов выполнять роль турецких радикалов», — резюмировал Антон Бредихин », — резюмировал эксперт.

*ИГ — террористическая группировка, запрещена в России