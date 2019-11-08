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20:25   8 Ноября 2019
Весь мир

Трамп готов представить расшифровку еще одного разговора с Зеленским

Трамп готов представить расшифровку еще одного разговора с Зеленским

Американский лидер Дональд Трамп заявил о готовности предоставить конгрессу транскрипт второго телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом он заявил в пятницу, 8 ноября, журналистам в Белом доме. 

«У меня был второй разговор с президентом [Украины Владимиром Зеленским — ред.], который, как я думаю, на самом деле был первым, и теперь они [оппоненты Трампа в конгрессе — ред.] хотят увидеть его, если они хотят, я его им предоставлю», — сказал он.

Позже, продолжая общаться с журналистами, глава государства сменил категоричный тон. Он также добавил, что это будет «разоблачительный звонок» и у него «нет никаких проблем с этим». Президент США отметил, что считает публикацию транскриптов своих бесед с зарубежными лидерами «плохим прецедентом». 

Президенты США и Украины в июле провели телефонный разговор, впоследствии оказавшийся в центре скандала. После разговора демократы начали процесс импичмента Трампа и обвинили американского лидера в том, что он якобы давил на Зеленского, и, преследуя собственные политические цели, попросил расследовать дело против Джо Байдена, добившегося увольнения генпрокурора Украины Виктора Шокина. В результате Трамп раскрыл расшифровку разговора с Зеленским, однако в нем президент США попросил Зеленского «изучить» дело Байдена. Сам глава Белого дома считает, что не сделал ничего противозаконного и лишь выполнял долг по борьбе с коррупцией. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#сша #украина #политика #общество

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