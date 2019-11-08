РПЦ заявила о невозможности поминовения патриарха Александрийского

Московский патриархат заявил о невозможности поминовения патриарха Александрийского и всей Африки патриархом Кириллом из-за признания так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ). Такое заявление сделал заместитель главы синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

Он подчеркнул, что Русская православная церковь глубоко опечалена решением Александрийского патриарха Феодора признать Епифания Думенко главой ПЦУ и внести его имя в диптих. По словам Балашова, РПЦ больше не сможет поминать имя патриарха Феодора при совершении патриарших богослужений.

Решение о дальнейших отношениях РПЦ с Александрийским патриархатом примет Священный синод РПЦ.

Так называемая ПЦУ появилась на основе двух неканонических церквей — Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). Мировое православие признает лишь самоуправляемую Украинскую православную церковь (УПЦ).

Напомним, 9 января члены синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии так называемой «новой церкви» на Украине. В РПЦ назвали документ результатом «неуемных политических и личных амбиций».