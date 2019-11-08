Пхеньян предупредил США о скором закрытии «окна возможностей» для переговоров

Глава департамента Северной Америки МИД КНДР Чо Чхоль Су сообщил, что Пхеньян ждет ответные шаги от США за свои усилия. Об этом сообщает в пятницу, 8 ноября, РИА Новости.

Сегодня в столице прошла Московская конференция по нераспространению, в ходе которой Чо Чхоль Су предупредил США, что «окно возможностей» с каждым днем закрывается все больше и больше. Речь шла о том, что Пхеньян уже долгое время ожидает от Вашингтона ответа.

«Мы уже дали США довольно много времени и до конца текущего года мы ждем ответа, какого-то результата со стороны США. Мы очень надеемся, что все будет развиваться в позитивном ключе, однако должен сказать, что окно возможностей закрывается с каждым днём», — сказал он.

Ранее США и КНДР провели два саммита, по итогам которых договорились двигаться в сторону денуклеаризации и нормализации отношений. Кроме этого, представители стран встречались в рамках четырех межкорейских саммитов. По обоим сторонам диалог в последнее время застопорился. При этом Штаты требуют от КНДР более решительных действий по отказу от ядерного вооружения. В свою очередь, Пхеньян отмечает, что Вашингтон ничего не предпринимает в ответ на ее добровольные шаги по денуклеаризации.