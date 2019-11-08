Суд взыскал с полковника ФСБ Черкалина более шести миллиардов рублей

Головинский столичный суд взыскал в доход государства имущество обвиняемого в мошенничестве полковника ФСБ Кирилла Черкалина и его близких на шесть миллиардов рублей. Таким образом, суд частично удовлетворил требования Генпрокуратуры РФ.

Изначально в иске об изъятии имущества Черкалина и его родственников значились 800 миллионов рублей, 72 миллиона долларов и восемь миллионов евро, несколько квартир, два загородных дома, шесть участков, 14 нежилых помещений и две машины.

Адвокат полковника ФСБ Владимир Михайлов заявил в суде, что Черкалин признает большую часть требований ГП на 6,1 миллиарда рублей, которые он получил «из не предусмотренных законом источников». Сам Черкалин остался в СИЗО, его интересы в суде представлял адвокат.

Полковник хранил в квартире родителей 50,5 миллиона долларов, миллион евро и 15 миллионов рублей, объяснив это «служебной необходимостью».

Следствие установило, что в 2011 году Черкалин и еще двое полковников ФСБ – Андрей Васильев и Дмитрий Фролов, угрожая уголовным дело, заставили предпринимателя Сергея Гляделкина передать им долю в уставном капитале ООО «Юрпромконсалтинг» стоимостью около 490 миллионов рублей.