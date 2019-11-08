Взнос на капремонт в Петербурге вырастет в два раза с 2020 года

Минимальный взнос на капитальный ремонт в Петербурге в 2020 году вырастет в два раза. Об этом сказано в проекте постановления жилищного комитета Петербурга, который был опубликован на сайте Смольного в пятницу, 8 ноября.

Взнос на капитальный ремонт вырастет с 4-5 рублей за квадратный метр до 8-9 рублей, отмечается в документе. Люди, проживающие в дореволюционных домах, будут платить 8,5 рубля, если в доме нет лифта. Если он есть, тогда девять рублей. Кроме этого, власти определили ставку дли жителей домов, которые были построены после 80-го года, и которые имеют многослойные и оштукатуренные ограждающие конструкции.

При этом жители кирпичных домов 1970-1980 годов, а также те, кто живут в деревянных домах, будут платить 8–8,5 рубля. Для проживающих в «сталинках» взнос составит 8,34–8,84 рубля за квадратный метр. Что касается жителей «панелек», для них плата за капремонт составит 8,2–8,7 рубля.

Хрущевки, как и раньше, делятся на два типа. В случае, если дом построен из кирпича, плата составит 8,12-8,62 рубля за квадратный метр. Если дом панельный, жителям придется заплатить 8,3-8,8 рубля.

Напомним, в Петербурге один из самых низких в России взносов на капитальный ремонт.