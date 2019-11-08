Американские военные кампании сводятся к откровенному расхищению нефтяных ресурсов

Под американский удар может попасть любая страна, которая покажется Вашингтону интересной с точки зрения возможности забрать что-либо, например, нефть. Об этом в комментарии Nation News заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

Конфликты и перевороты, в которых участвовали США после войны во Вьетнаме, демонстрируют, что Вашингтон, провоцируя революции и войны в далеких от американских границ странах, поддерживает там хаос на протяжении десятилетий. Цель — установить собственный контроль над нефтяными ресурсами других государств. Уже пострадали Сирия, Ирак и Ливия.

По словам Дандыкина, американцы считают каждый доллар, когда приходят на чужие территории. США хватаются за любую возможность, лишь бы нелегально выкачать из чужой земли все полезные ископаемые. Особенно нефтегазовые ресурсы. Поэтому в Сирии сложилась типичная ситуация. США прикрылись «охраной» нефтяных полей, но на самом деле просто грабят сирийцев.

«Сейчас они перекидывают 800 человек на нефтеносные поля Сирии. Им интересно все то, что касается полезных ископаемых, земель, газа, нефти», – отметил военный эксперт.

Сейчас в регионе задействовано слишком много игроков, поэтому борьба за контроль над нефтяными полями Сирии в самом разгаре, продолжил Василий Дандыкин. Роль США — зайти, развести, свести, получить малыми средствами большие преференции. Вашингтон использовал курдских боевиков, чтобы контролировать нефтеносные поля в Сирии.

Ранее аналогичная ситуация сложилась в Ираке. В 2003 году американцы и союзники США вторглись в страну, чтобы свернуть Саддама Хусейна, но это была лишь политическая цель. Практическая — получить возможность беспрепятственно воровать иракскую нефть.

«Практически все свелось к нефти и к тому, что американские компании после всего, что произошло, взяли контроль над нефтяными промыслами. И, по большому счету, это позволило им влиять на цены на нефть, на нефтерынок. А это очень серьезный элемент международного доминирования», — объяснил эксперт.

Также Василий Дандыкин напомнил о ливийских народных волнениях, которые начались в 2011 году и закончились гражданской войной. Вашингтон и союзники США в Североатлантическом альянсе устроили интервенцию в Ливии, но прикрылись Резолюцией СБ ООН 1973, которая декларировала якобы «защиту мирных жителей как цель вооруженного вмешательства». Результат — законного ливийского лидера Муаммара Каддафи убили, а в стране царит двоевластие.

Американские военные кампании последних лет, считает эксперт, напрямую связаны с обслуживанием интересов бизнеса. Ради денег США готовы на преступления.