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19:34   8 Ноября 2019
Россия

Суд ООН отклонил возражения России по иску Украины

Суд ООН отклонил возражения России по иску Украины

Международный суд ООН в Гааге отклонил все предварительные российские возражения по юрисдикции, касающейся терроризма, в споре с Украиной.  Об этом сообщил председательствующий судья Абдулкави Ахмед Юсуф в пятницу, 8 ноября.

Ранее Россия выразила возражения по вопросу юрисдикции по конвенции о противодействии финансированию терроризма и о ликвидации расовой дискриминации в споре с украинской стороной. Однако суд не признал российские аргументы.

По словам судьи, инстанция «обладает необходимой юрисдикцией для рассмотрения поданных Украиной исков».

Слушания в Гааге проходят в рамках процесса, инициированного Киевом в январе 2017 года. Украинская сторона утверждает, что РФ якобы нарушила конвенцию о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.

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Автор: Арсений Аскольский
#оон #гаага

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