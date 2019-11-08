Суд ООН отклонил возражения России по иску Украины

Международный суд ООН в Гааге отклонил все предварительные российские возражения по юрисдикции, касающейся терроризма, в споре с Украиной. Об этом сообщил председательствующий судья Абдулкави Ахмед Юсуф в пятницу, 8 ноября.

Ранее Россия выразила возражения по вопросу юрисдикции по конвенции о противодействии финансированию терроризма и о ликвидации расовой дискриминации в споре с украинской стороной. Однако суд не признал российские аргументы.

По словам судьи, инстанция «обладает необходимой юрисдикцией для рассмотрения поданных Украиной исков».

Слушания в Гааге проходят в рамках процесса, инициированного Киевом в январе 2017 года. Украинская сторона утверждает, что РФ якобы нарушила конвенцию о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.