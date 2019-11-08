Сбербанк сообщил об устранении сбоя

Сбербанк устранил сбой, который возник в приложении «Сбербанк-онлайн» и на устройствах самообслуживания. Об этом в пятницу, 8 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

«Сбербанк сообщает об устранении временных затруднений при проведении операций в «Сбербанк-онлайн» и на устройствах самообслуживания», — цитирует ТАСС слова представителя пресс-службы банка.

Сообщается, что все системы банка работают в штатном режиме.

Ранее стало известно, что мобильное приложение «Сбербанк онлайн» начало работать со сбоями. Пользователи обнаружили неполадки в районе 16:00 по мск. Большинство людей, столкнувшихся с проблемой, не могли войти в систему. Позже все неполадки были устранены.