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19:22   8 Ноября 2019
Россия

Сбербанк сообщил об устранении сбоя

Сбербанк сообщил об устранении сбоя

Сбербанк устранил сбой, который возник в приложении «Сбербанк-онлайн» и на устройствах самообслуживания. Об этом в пятницу, 8 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации. 

«Сбербанк сообщает об устранении временных затруднений при проведении операций в «Сбербанк-онлайн» и на устройствах самообслуживания», — цитирует ТАСС слова представителя пресс-службы банка.

Сообщается, что все системы банка работают в штатном режиме.

Ранее стало известно, что мобильное приложение «Сбербанк онлайн» начало работать со сбоями. Пользователи обнаружили неполадки в районе 16:00 по мск. Большинство людей, столкнувшихся с проблемой, не могли войти в систему. Позже все неполадки были устранены. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #сбербанк #общество

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