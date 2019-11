Вещи вокалиста Prodigy феноменально быстро раскупили на аукционе

What a night! The Keith Flint Collection sold for close to £350,000 last night, surpassing all expectations. The interest in the sale was phenomenal and there was a fantastic atmosphere in the saleroom. The full results are on our website https://t.co/xi9k8fTZrv

Самый дорогой лот — набор из трех статуэток «лунного человека», которые вручают победителям премии MTV Music Awards. Стоимость составила 16 тысяч фунтов стерлингов (1,3 миллиона рублей). Кровать Кита Флинта ушла с молотка за 8,5 тысячи фунтов (почти 700 тысяч рублей).

Участники аукциона купили набор из сережек для пирсинга за 2,2 тысячи фунтов, коллекцию кепок за полторы тысячи фунтов, канделябр 19 века за тысячу фунтов, чучело зайца с ружьем за 3,2 тысячи фунтов, скульптуру муравья из алюминия и стали за восемь тысяч фунтов стерлингов и другие предметы быта, которые окружали музыканта.

The night saw strong bidding on all of the lots and we are delighted to have achieved such a total on behalf of the estate. he top price of £16,000 was achieved by the three Moonman MTV Music Awards which were presented to Keith. The bed that Keith helped design sold for £8,500. pic.twitter.com/UGaCdprQjW