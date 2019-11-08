Ученые доказали, что у мальчиков и девочек одинаковые способности к математике

Ученые из Университета Карнеги — Меллона (США) сравнили математические способности мальчиков и девочек с помощью нейровизуальных методов. Популярное мнение, что девочки менее способны к математике, не подтвердилось. Результаты опубликованы в журнале Science of Learning.

Группа ученых под руководством Джессики Кантлон (Jessica Cantlon) использовала МРТ для измерения активности мозга у 104 детей от 3 до 10 лет во время просмотра обучающего видео по элементарным темам математики. После этого с помощью статистических методов исследователи сравнили результаты сканирования мальчиков и девочек.

Исследование не показало гендерных различий в математических способностях. У мальчиков и девочек информация обрабатывалась одинаково. Кроме того, зрелость мозга мальчиков и девочек была эквивалентна по сравнению с взрослыми мужчинами и женщинами из контрольной группы.

Ученые также сравнили результаты теста на ранние математические способности у другой контрольной группы, и тоже не нашли гендерных различий в математических способностях.

Исследователи пришли к выводу, что менее значительные успехи девочек в точных науках связаны, в первую очередь, с устоявшимися социальными ожиданиями в отношении девочек со стороны родителей, школы и общества.