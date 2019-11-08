Криминальный авторитет Витя Пан стал фигурантом уголовного дела

Криминальный авторитет из Курской области Виктор Панюшин стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщается на сайте СК в пятницу, 8 ноября.

По данным следствия, уголовное дело расследуется по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии.

«По версии следствия, в сентябре 2000 года Панюшин возведен в статус так называемого «вора в законе» — криминального лидера с обширным влиянием в уголовно-преступной среде на территории Курской, Орловской и Белгородской областей», — сказано в сообщении.

Панюшин известен в преступной среде под кличкой Витя Пан. Он организовал и возглавил преступное сообщество, которое занималось созданием подпольных казино в Белгородской области. В рамках уголовного расследования были арестованы трое местных жителей. При этом главный криминальный авторитет объявлен в федеральный розыск.