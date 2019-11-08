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19:03   8 Ноября 2019
Россия

Криминальный авторитет Витя Пан стал фигурантом уголовного дела

Криминальный авторитет Витя Пан стал фигурантом уголовного дела

Криминальный авторитет из Курской области Виктор Панюшин стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщается на сайте СК в пятницу, 8 ноября. 

По данным следствия, уголовное дело расследуется по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии. 

«По версии следствия, в сентябре 2000 года Панюшин возведен в статус так называемого «вора в законе» — криминального лидера с обширным влиянием в уголовно-преступной среде на территории Курской, Орловской и Белгородской областей», — сказано в сообщении. 

Панюшин известен в преступной среде под кличкой Витя Пан. Он организовал и возглавил преступное сообщество, которое занималось созданием подпольных казино в Белгородской области. В рамках уголовного расследования были арестованы трое местных жителей. При этом главный криминальный авторитет объявлен в федеральный розыск. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #ск рф #политика #общество #криминальный авторитет

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