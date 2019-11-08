Президент США Дональд Трамп заявил, что думает о приезде на парад Победы в Россию в мае следующего года. Об этом в пятницу, 8 ноября, сообщает ТАСС.

Американский президент подтвердил, что получил приглашение на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне от российской стороны. При этом глава государства допустил, что не сможет приехать на торжественное мероприятие в связи с предвыборной кампанией в США.

Ранее глава Белого дома во время пресс-конференции на саммите G20 в Осаке заявил, что серьезно рассмотрит приглашение президента России Владимира Путина на 9 Мая.