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Два автобуса столкнулись в Узбекистане, пострадали 39 пассажиров

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18:40   8 Ноября 2019
Весь мир

Трамп заявил, что хочет приехать на парад Победы в Москву

Трамп заявил, что хочет приехать на парад Победы в Москву

Президент США Дональд Трамп заявил, что думает о приезде на парад Победы в Россию в мае следующего года. Об этом в пятницу, 8 ноября, сообщает ТАСС.

Американский президент подтвердил, что получил приглашение на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне от российской стороны. При этом глава государства допустил, что не сможет приехать на торжественное мероприятие в связи с предвыборной кампанией в США.

Ранее глава Белого дома во время пресс-конференции на саммите G20 в Осаке заявил, что серьезно рассмотрит приглашение президента России Владимира Путина на 9 Мая.

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Автор: Софья Белоцерковская
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