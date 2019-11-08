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18:43   8 Ноября 2019
Россия

Директор сафари-парка рассказал о состоянии тигра Амура после смерти козла Тимура

Директор сафари-парка рассказал о состоянии тигра Амура после смерти козла Тимура

Состояние тигра Амура после смерти друга — козла Тимура — не изменилось. Об этом рассказал директор Приморского сафари-парка Дмитрий Мезенцев в пятницу, 8 ноября.

Животное скончалось 5 ноября. У звезды сафари-парка остановилось сердце, до этого он болел. Стычка Амура и Тимура повлияла на здоровье козла, но «после этого он прожил четыре года», подчеркнул Мезенцев.

После конфликта Тимур переехал. С тех пор их вольеры находились рядом.

«Состояние тигра Амура сегодня не изменилось, (оно) нормальное. Не думаю, что он что-то особенно почувствовал», — поделился Мезенцев.

Директор парка добавил, что козла уже кремировали, а прах поместили в урну. Тимуру также хотят установить бронзовый памятник.

О дружбе Тимура и Амура стало известно в 2015 году. Козла в вольер к тигру привели как добычу, но хищник не стал его есть. Животные стали проводить время вместе в общем парке, хотя ночевали по отдельности.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #приморье #козел тимур

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