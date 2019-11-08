Эрдоган назвал условие, при котором Турция возобновит операцию «Источник мира»

Турецкий лидер Тайип Эрдоган не исключил, что Анкара продолжит начатую в Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира». Об этом он заявил в пятницу, 8 ноября, передает телеканал NTV.

По словам Эрдогана, Турция не оставит это дело до тех пор, пока последний террорист не покинет регион.

«Мы не покинем [Сирию — ред.] до тех пор, пока другие страны отсюда не уйдут. Мы поддерживаем территориальную целостность и единство Сирии», — сказал Эрдоган.

При этом Эрдоган заявил, что Турция «не желает разделения» САР. Он также напомнил, что Анкара имеет право проводить операцию на основании Аданского соглашения и воспользуется им, если регион так и не будет очищен от террористов.

9 октября турецкий лидер объявил старт антитеррористической операции «Источник мира» на севере Сирии с целью создания зоны безопасности для сирийских беженцев, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. 22 октября президенты РФ и Турции по результатам шестичасовых переговоров в Сочи подписали меморандум о взаимопонимании по ситуации в Сирии, который состоял из 10 пунктов. В рамках соглашения Россия и Турция проводит совместное патрулирование 30-километровой зоны безопасности. 29 октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что курды завершили отвод своих вооруженных подразделений из этой зоны безопасности.