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18:37   8 Ноября 2019
Россия

Эрдоган назвал условие, при котором Турция возобновит операцию «Источник мира»

Эрдоган назвал условие, при котором Турция возобновит операцию «Источник мира»

Турецкий лидер Тайип Эрдоган не исключил, что Анкара продолжит начатую в Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира». Об этом он заявил в пятницу, 8 ноября, передает телеканал NTV.

По словам Эрдогана, Турция не оставит это дело до тех пор, пока последний террорист не покинет регион.

«Мы не покинем [Сирию — ред.] до тех пор, пока другие страны отсюда не уйдут. Мы поддерживаем территориальную целостность и единство Сирии», — сказал Эрдоган. 

При этом Эрдоган заявил, что Турция «не желает разделения» САР. Он также напомнил, что Анкара имеет право проводить операцию на основании Аданского соглашения и воспользуется им, если регион так и не будет очищен от террористов. 

Эрдоган назвал условие, при котором Турция возобновит операцию «Источник мира»

9 октября турецкий лидер объявил старт антитеррористической операции «Источник мира» на севере Сирии с целью создания зоны безопасности для сирийских беженцев, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. 22 октября президенты РФ и Турции по результатам шестичасовых переговоров в Сочи подписали меморандум о взаимопонимании по ситуации в Сирии, который состоял из 10 пунктов. В рамках соглашения Россия и Турция проводит совместное патрулирование 30-километровой зоны безопасности. 29 октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что курды завершили отвод своих вооруженных подразделений из этой зоны безопасности.

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Автор: Софья Белоцерковская
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