Коротченко призвал наказать США за крышевание мошеннических схем с сирийской нефтью

Экономическая активность США на территории САР — незаконна, поэтому совершенно неважно, кому уходит прибыль от продажи сирийской нефти. Об этом в комментарии «НьюИнформ» сообщил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. По его словам, незаконное пребывание американцев в Сирии нарушает нормы международного права.

Ранее официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что США не получают прибыль от продажи нефти, добываемой на северо-востоке Сирии. Все деньги якобы уходят курдским боевикам, но американские военные все равно не покинут нефтяные месторождения САР.

«Это незаконная деятельность независимо от того, куда уходят эти деньги», — сказал Игорь Коротченко.

США как минимум можно привлечь к уголовной ответственности за «крышевание» мошеннических схем с сирийской нефтью, резюмировал эксперт. Заявления Пентагона противоречат позиции американского лидера Дональда Трампа, который на прошлой неделе дал понять, что США продолжат грабить нефтяные ресурсы Сирии.