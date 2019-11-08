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18:15   8 Ноября 2019
Россия

Суд арестовал министра строительства Ставрополья

Суд арестовал министра строительства Ставрополья

Министр строительства Ставропольского края Алексей Когарлыцкий был арестован по решению ставропольского суда по делу о злоупотреблениях служебными полномочиями. Об этом сказано в пятницу, 8 ноября, в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СК РФ. 

«Ходатайство следователя СК России об избрании министру строительства и архитектуры Ставропольского края меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворено судом», — сказано в сообщении. 

По данным «Интерфакса», Когарлыцкий арестован до 6 января 2020 года включительно. 

Ранее сообщалось, что следователи задержали министра строительства Ставрополья по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. В отношении Когарлыцкого было возбуждено уголовное дело. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #ставрополье

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