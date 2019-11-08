«Яблоко» угрожает редакции Nation News погромом после публикаций о харрасменте Вишневского

Угрозы посыпались в редакцию «Народных новостей» после публикации обвинений депутата Законодательного собрания Петербурга Бориса Вишневского в сексуальных домогательствах, сообщили в издании.

Позвонивший мужчина представился соратником парламентария и членом «Яблока» с 20-летним стажем. По его мнению, материал очерняет репутацию «честнейшего» и «заслуженного» человека, а издание не имеет права публиковать подобное. Он потребовал назвать источник.

«Скажите, кто вам позволил оклеветать такого человека, как Борис Лазаревич Вишневский?… Вы понимаете, что вы опорочили честь и репутацию?», — спросил он.

Сотрудник издания отметил, что агентство не разглашает источники. Это раззадорило собеседника еще сильнее:

«Это не источники — это клевета, у вас нет источников, это высосано из пальца. Если источник, то скажите, кто этот источник, если источник — это вы, то я приду и лично набью морду тому, кто это писал».

Столь бойкому защитнику предложили изложить претензии в письменном виде и отправить их на официальную почту «Народных новостей». Однако «яблочник» перешел на нецензурную брань и угрозы:

«Да вы не мне ответите, вы перед судом ответите и перед людьми. Я приеду и, извините за выражение, [уничтожу] вашу редакцию. Это наглая ложь на Бориса Лазаревича. Этот человек стоял у истоков нашей демократии — Россия должна молиться на таких людей. Вы выставляете его педофилом и извращенцем. Я лично приду в вашу [долбаную] редакцию, так и знайте. Мы всей партией придем и разгромим ваш желтый листок!».

О приставаниях ранее рассказала бывшая студентка университета Герцена — Кристина. Она написала в редакцию «Народных новостей» соответствующее письмо, а также лично пообщалась с сотрудниками издания. По словам девушки, профессор кафедры политологии сексуально домогался ее и еще трех девушек. Из сообщения следует, что основной акцент парламентарий делает на первокурсниц из провинции, которые не успели обзавестись знакомствами на новом месте. Некоторым жертвам депутата нет 18 лет, не исключено, что он также питает интерес к мальчикам. Также, по утверждениям экс-студентки, преподаватель не стесняется «козырять» депутатским удостоверением, чтобы запугать жертв и исключить обращения в полицию.

Кристина отметила, что обращалась со своей историей в разные СМИ, но ей постоянно отказывали. Сам же депутат достаточно остро отреагировал на письмо девушки. Редакция отправила запрос в сам вуз, где ответили, что у Вишневского уже нет возможности приставать к первокурсницам.

Примечательна реакция его однопартийцев на эту ситуацию. В закрытый чат «Боевой отряд ИКМО Яблоко» отправили ссылку на статью о сексуальных домогательствах со стороны преподавателя, подписав: «Видели дезу про Вишневского?». Вместо осуждения новость приняли с одобрением. Некоторые даже стали оправдывать соратника, а другие и вовсе захотели на его место.

Адвокат Лариса Фон-Арев посоветовала людям, попавшим в аналогичную ситуацию незамедлительно обращаться в полицию. Лучше, если на руках будет видео или аудио доказательство.