Захватом нефтяных полей США пытаются продлить свое пребывание в Сирии

Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что прибыль от грабежа сирийской нефти получают не США, а курдские бандформирования. Военное ведомство США настаивает, что нефть они охраняют от ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка), в чем сомневаются даже американские журналисты.

Военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин уверен, что слова Хоффмана не соответствуют действительности. В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он подчеркнул, что США незаконно эксплуатирую нефть в Сирии, наживаясь на контрабанде, но всячески стараются скрыть этот факт.

Собеседник издания подчеркнул, что США понимают свой незаконный статус на территории Сирии. Вашингтон фактически эксплуатирует сирийскую нефть, отсюда мы видим столь неубедительную реакцию, отметил эксперт.

«Американцы от контрабанды нефти получают до 30 млн долларов в месяц, после чего часть этих средств направляют на финансирование курдского проекта. В свою очередь курдские боевики, которые сидят на контрабанде нефти не горят желанием, чтобы на эту территорию пришли правительственные силы Сирии.», — отметил эксперт.

Курдские боевики понимают, что если на нефтяные поля придут официальные власти, то вернется госконтроль над нефтяной промышленностью. Тогда заинтересованные стороны лишатся денег и влияния — их место фактически займут представители Сирии. При этом официальный Дамаск давал курдским боевикам понять, что все сотрудничество с американцами он расценивает как предательство и пособничество оккупации.

«Соответственно, когда встанет вопрос об определении места курдов и курдских структур в послевоенной Сирии, все эти моменты дадут о себе знать», — добавляет Рожин.

Получая какие-то деньги сейчас и продлевая оккупацию Сирии американцами, курды фактически разменивают свои перспективы в дальнейшем, отметил эксперт.

Текущие действия США сложно назвать последовательной политикой, считает Рожин. По словам собеседника издания, это скорее хаотичные метания, когда старая стратегия рухнула, а новой долгосрочной еще нет. Непоследовательные шаги Вашингтона — слабая попытка сохранить присутствие на Ближнем Востоке, хотя доктрина США уже потерпела крушение.