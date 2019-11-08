Россия и Турция тщательно продумали совместное патрулирование на севере Сирии

Член ассоциации военных политологов Андрей Кошкин видит позитивные моменты в совместном патрулировании российскими и турецкими военными территорий на северо-востоке Сирии, вблизи города Камышлы. Своим мнением Кошкин поделился с «Политикой Сегодня».

«В целом, [я вижу] позитивную реакцию на совместное патрулирование, хотя был случай, когда [курдские боевики] забросали камнями патруль. Но это не показатель, и нет смысла зацикливаться на этом случае. Вы посмотрите, какая сложнейшая ситуация в стране! И как много всевозможных группировок, много течений, как много желающих [среди боевиков] перетянуть на свою сторону местное население», — говорит Кошкин.

Случай, когда курды закидали бронеавтомобили турецких военнослужащих, по мнению политолога — не более чем провокация. Подобный инцидент произошел 6 ноября. Тогда «жители» деревень местности Кобани в Сирии кидали в патруль камни и обувь.

«Здесь необходимо учитывать важность совместного патрулирования с политической точки зрения. Я вижу перспективу в том, что выполняются все пункты меморандума. Мы видим, что российская военная полиция и турецкие пограничники уже выходят на третий маршрут. И все слава богу благополучно. Это показатель продуманности и тщательной подготовки выполнения поставленной боевой задачи», — уверен собеседник агентства.

В начале октября Турция объявила о начале операции «Источник мира». Она была направлена против курдских боевиков, связанных с ИГ*, на северо-востоке Сирии.

В октябре президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум, который предполагает завершение турецкой военной операции и отвод курдских боевиков на 30 километров от сирийско-турецкой границы, а также совместное патрулирование в зоне безопасности на севере САР. По мнению министра обороны РФ Сергея Шойгу, меморандум позволит защитить суверенитет Сирии.

В начале текущего месяца официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила отвод курдских боевиков из зоны безопасности на северо-востоке САР.