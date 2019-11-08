Малькевич заявил, что принятие закона о признании физлиц иноагентами назрело давно

Глава комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич заявил, что решение принять закон о признании физических лиц иностранными агентами в РФ назрело давно. Об этом он заявил в пятницу, 8 ноября, беседуя с корреспондентом ТАСС.

Ранее стало известно, что принятый в январе 2018 года Государственной думой законопроект находится в высокой степени готовности и может быть принят до конца года.

Малькевич заявил, что ему непонятно, почему законопроект «лежал полтора года», будучи принятым только в первом чтении. Он заявил, что в России очень интеллигентная и вежливая власть.

«Я участвовал в заседании комиссии сенатора Климова и тогда звучали вещи, что вот мы постоянно приглашаем иностранные СМИ, иностранные интернет-структуры к диалогу, но вот если они не откликнуться, то мы только тогда отреагируем», — сказал он.

Аналогичный закон об иностранных агентах был принят в Штатах еще в 1938 году, успешно с тех пор работая. В США применяют его тогда, когда хотят его применять, как в случае с Марией Бутиной, подчеркнул он. Малькевич также предложил приурочить возвращение серьезного обсуждения принятия этого закона к возвращению Бутиной в Россию.

«И здесь возникает вопрос, почему у них все это есть, а мы тянем?» — отметил член ОП.

По его словам, принятие этого закона стало актуальным после появления информации о вмешательстве в дела России со стороны зарубежных СМИ. Норма о признании физических лиц иноагентами существует во многих странах мира, добавил Малькевич.