Соратники Вишневского назвали пристающего к студентам депутата ЗакСа «нормальным мужиком»

Однопартийцы депутата Законодательного собрания Петербурга Бориса Вишневского не исключают, что он в действительности приставал с непристойностями к студентам Университета имени Герцена, сообщает «Федеральное агентство новостей».

В закрытом чате «Боевой отряд ИКМО Яблоко» опубликовали ссылку на статью о сексуальных домогательствах со стороны преподавателя с подписью «Видели дезу про Вишневского?». Однако вместо осуждения ее встретили одобрением. Некоторые даже стали оправдывать соратника, а другие захотели на его место.

«Герцена — это ж бабский вуз. Был бы я там преподом, «автоматы» только так бы выдавал», — поделился один из «яблочников».

«Мне тоже кажется, что мог. Нормальный мужик, вокруг первокурсницы молоденькие. У нас тоже такие преподы есть», — отметил другой однопартиец.

О домогательствах со стороны парламентария Вишневского ранее сообщила бывшая студентка — Кристина. Она написала в редакцию Nation News письмо, а также лично пообщалась с журналистами. По словам девушки, профессор кафедры политологии сексуально домогался ее и еще трех девушек. Из сообщения следует, что основной упор Вишневский делает на первокурсниц из провинции, которые не успели обзавестись знакомствами на новом месте. Некоторым жертвам депутата нет 18 лет, не исключено, что он также питает интерес к мальчикам.

Кристина отметила, что обращалась со своей историей во многие СМИ, однако везде получала отказ. Сам же депутат достаточно резко отреагировал на письмо экс-студентки. Редакция отправила запрос в сам вуз, где ответили, что у Вишневского уже нет возможности приставать к первокурсницам.