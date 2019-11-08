Эксперт назвал ложью слова Пентагона об отсутствии у США прибыли с кражи нефти в Сирии

Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что прибыль от грабежа сирийской нефти получают не США, а курдские бандформирования. Ранее американский лидер Дональд Трамп открыто заявил, что Вашингтон и далее планирует незаконно воровать в Сирии нефть

Крымский политолог Владимир Джаралла в беседе с изданием «Слово и дело» отметил, что нужно верить словам Трампа, а не американским военным, которые пытаются поправить себе репутацию. Заявления Хоффмана он назвал ложью.

«В мемуарах, в официальных, неофициальных и журналистских расследованиях со времён Вьетнамской войны и вплоть до современных войн, которые ведут США, сообщается, что американские военные всегда занимались контрабандой разных товаров, включая наркотики, а также вели бизнес с местным населением для личного обогащения», — считает собеседник издания.

Политолог подчеркнул, что все происходящее сейчас в Сирийской Арабской Республике укладывается в эти схемы. Роль бандформирований из курдов, которых Вашингтон по сути предал, тоже вписывается в обычную стратегию американцев.

США начали боевые действия в Сирии в 2014 году. Они не согласовали это с властями государства и резолюцией СБ ООН. Вашингтон прикрывался лозунгами о «борьбе» с ИГ (запрещена в РФ) и терроризмом в целом. Однако на самом деле основные силы на территории арабской республики были разбиты при содействии военных РФ. Теперь, кажется, военные США хотят потеснить самих курдских боевиков, самостоятельно получая прибыль от контрабанды нефти.