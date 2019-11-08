Вассерман допустил, что Россия распадется к 2030 году, если ее граждане проявят слабость

Журналисты Федерального агентства новостей проанализировали иностранные публикации и доклады и пришли к тревожному выводу: Запад не намерен мириться с сильной и независимой Россией. К 2030 году страна должна прекратить свое существование в текущем виде, распавшись на маленькие, ослабленные и беззащитные перед чужой политической волей территории. Таков план недругов РФ.

В арсенале стратегов масса деструктивных методов, начиная от манипуляций общественным мнением в соцсетях и заканчивая видеоиграми, где бравые американские солдаты привычно спасают мир от «плохих русских». Существенная роль по развалу страны отводится и российской оппозиции, пытающейся раскачать общество за деньги зарубежных кураторов и навязывая образ врага властям РФ.

Оценивая «план 2030» в беседе с «Политикой Сегодня», политический эксперт Анатолий Вассерман напомнил, что Россия противостояла давлению извне большую часть своей истории. Русская цивилизация выработала немало средств защиты, а иной раз и была вынуждена переходить в контрнаступление. В эру развития новых средств коммуникаций, интернет-технологий, эксперт отмечает засилье либеральных умов на различных сетевых ресурсах, стремящихся навязывать пользователям свою «единственно правильную» картину мира.

«На интернет-форумах большая часть модераторов – это люди, настроенные либерально в современном смысле этого слова, — рассуждает Вассерман. — А современный смысл включает в себя и антирусскую направленность. Сейчас либерализмом велено называть веру в благотворность неограниченной свободы личности без оглядки на общество. Эта вера заведомо ошибочна. Отмечу, что весь опыт русской цивилизации очень убедительно доказывает пагубность этой веры. Поэтому всякий, кто впадает в эту веру оказывается вынужден считать русских своими врагами, даже если он сам воспитан в рамках русской цивилизации. Мне представляется, что атака через интернет-дискуссию с предвзятыми модераторами ведется очень давно, очень активно и очень опасно. В этом я совершенно согласен с Федеральным агентством новостей».

Ключ к спасению от либеральной пропаганды и попыток развалить Россию, по мнению Вассермана, заложен в патриотизме граждан страны и в силе, которая, конечно, в правде.

«Давление извне оказывается успешным только в моменты нашей внутренней слабости. Надеюсь, что сейчас нам хватит силы для преодоления этого давления. Более того, сам я в рамках своей публицистики стараюсь этому давлению противостоять, раскрывать основные приемы и надеюсь, что в чем-то окажусь полезным для страны и народа», — заключил Анатолий Вассерман.

Развал страны, как выяснил ФАН, предполагает разделение народов, постепенный процесс отсоединения субъектов РФ и поглощение их другими странами. Целью первого удара могут стать Дагестан и Чечня, несогласные с навязываемыми им западными «ценностями». За регионами Кавказа последует Хабаровский край, который не прочь прибрать к рукам Китай, а следом к Японии отойдут Магаданская область, Сахалин и Курилы. Так, Россия из монолитной державы может превратиться в лоскутное многонациональное одеяло под протекторатом других стран.