Учащиеся трех самарских школ пополнили ряды Юнармии

Около 200 школьников из Самары вступили в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Торжественное мероприятие прошло на аэродроме Авиакор.

Только ставшими юнармейцами подростков пришли поздравить глава регионального штаба Юнармии Алексей Родионов, а также ветераны Великой Отечественной войны. Ребята дали торжественную клятву верности своему Отечеству и пообещали с честью нести звание юнармейца.

В честь знаменательного события в воздух был поднят единственный в мире летающий штурмовик Ил-2, который участвовал в боях Великой Отечественной войны. Его построили конструкторы из Куйбышева (ныне Самара).

Напомним, движение «Юнармия» появилось три года назад — в 2016 году. Оно имеет свои отделения во всех российских субъектах. В Центральном военном округе шефскую помощь движению оказывают воинские части и соединения.

Ранее глава оборонного ведомства Сергей Шойгу называл задачи, которые призвана выполнить Юнармия. Речь идет о воспитании здоровых и патриотически настроенных россиян. Именно Шойгу принадлежит идея создания этого военно-патриотического движения.

На данный момент в ряды Юнармии вступили более 585 тысяч детей со всех регионов России. Патриотическое воспитание молодежи проводится с помощью детско-юношеских военно-патриотических клубов, военно-спортивных игр, соревнований по прикладным видам спорта.

Стать юнармейцем может любой желающий в возрасте от восьми до 18 лет. Членство носит добровольный характер. При этом школьников не отвлекают от освоения школьной программы. Все занятия движение организует в свободное от учебы время. В частности, ребята вовлечены в волонтерскую работу, ухаживают и охраняют места воинских захоронений, участвуют в спортивных и культурных мероприятиях.

8 мая Шойгу в ходе заседания министерства обороны, заявил, что иногда вместо реальной работы в «Юнармии» встречаются случаи показухи и увлечение статистикой. Глава ведомства подчеркнул, что формализм и громкие, но пустые рапорты абсолютно недопустимы в работе с молодежью.