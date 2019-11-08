Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Сексуальные домогательства Вишневского к студенткам Герцена могут дойти до Минобрнауки

Сексуальные домогательства Вишневского к студенткам Герцена могут дойти до Минобрнауки

 Учащиеся трех самарских школ пополнили ряды Юнармии

Учащиеся трех самарских школ пополнили ряды Юнармии
Два автобуса столкнулись в Узбекистане, пострадали 39 пассажиров

Два автобуса столкнулись в Узбекистане, пострадали 39 пассажиров

 Зеленский призвал инвесторов вкладывать деньги в граждан Украины

Зеленский призвал инвесторов вкладывать деньги в граждан Украины
США придумывают политические лозунги для поддержки курдских террористов в Сирии — эксперт

США придумывают политические лозунги для поддержки курдских террористов в Сирии — эксперт

 Почему Трампу не грозят импичмент и слегка потрепанный консерватор Байден

Почему Трампу не грозят импичмент и слегка потрепанный консерватор Байден
Сексуальные домогательства Вишневского к студенткам Герцена могут дойти до Минобрнауки

Сексуальные домогательства Вишневского к студенткам Герцена могут дойти до Минобрнауки

 Учащиеся трех самарских школ пополнили ряды Юнармии

Учащиеся трех самарских школ пополнили ряды Юнармии
Два автобуса столкнулись в Узбекистане, пострадали 39 пассажиров

Два автобуса столкнулись в Узбекистане, пострадали 39 пассажиров

 Зеленский призвал инвесторов вкладывать деньги в граждан Украины

Зеленский призвал инвесторов вкладывать деньги в граждан Украины
США придумывают политические лозунги для поддержки курдских террористов в Сирии — эксперт

США придумывают политические лозунги для поддержки курдских террористов в Сирии — эксперт

 Почему Трампу не грозят импичмент и слегка потрепанный консерватор Байден

Почему Трампу не грозят импичмент и слегка потрепанный консерватор Байден
17:01   8 Ноября 2019
Россия

Сексуальные домогательства Вишневского к студенткам Герцена могут дойти до Минобрнауки

Сексуальные домогательства Вишневского к студенткам Герцена могут дойти до Минобрнауки

Имя депутата петербургского Законодательного собрания Бориса Вишневского все чаще появляется в прессе в связке с сексуальным домогательством. Одна из бывших студенток Университета имени Герцена рассказала о харассменте с его стороны.

В связи с этим, «Федеральное агентство новостей» выяснило, что делать, столкнувшись с подобной ситуацией. Адвокат Лариса Фон-Арев напомнила об уголовной статье «Понуждение к действиям сексуального характера» и отметила, что каждый случай должен рассматриваться индивидуально.

«Статья предусматривает способ совершения данного преступления: с помощью шантажа, угрозы уничтожением, повреждением или изъятием имущества либо с использованием материальной или иной зависимости потерпевшего. В каждом отдельном случае необходимо рассматривать весь комплекс доказательств и, в том числе, учитывать возможность неправильного восприятия ситуации или оговора», — пояснила она.

Сексуальные домогательства Вишневского к студенткам Герцена могут дойти до Минобрнауки

В первую очередь необходимо обзавестись доказательствами, подчеркнула защитник. Важно записать угрозы, если они есть, причем все равно — на аудио- или видеоноситель.

«При этом необходимо помнить, что доказательством является только запись, предоставленная на первоначальном носителе информации. Флешка или другой носитель, на который произведена перезапись с первоисточника, достаточным доказательством являться не будет. Затем предполагаемым потерпевшим, ни в коем случае не умаляю их процессуального статуса, нужно обратиться в правоохранительные органы для того, чтобы были проведены оперативно-разыскные мероприятия по фиксации доказательств по заявлению», — рекомендовала Фон-Арев.

Не стоит бояться, что сотрудники правоохранительных органов даже не будут слушать — они обязаны реагировать на все сигналы о нарушении закона. Вместе с тем, при возбуждении дела потерпевшему стоит обзавестись адвокатом. Специалиста сейчас не так трудно найти, достаточно воспользоваться интернетом или тем же Instagram.

Сексуальные домогательства Вишневского к студенткам Герцена могут дойти до Минобрнауки

«Только лицо, обладающее адвокатским статусом, имеет право сопровождать девушку или юношу, считающих себя пострадавшими, на всех этапах — при подаче заявления, при даче объяснений, при предоставлении доказательств в виде первоисточника с закрепленной информацией об обстоятельствах возможно совершенного преступления», — заключила адвокат.

О домогательствах со стороны парламентария Вишневского ранее сообщила бывшая студентка — Кристина. Она написала в редакцию Nation News письмо, а также лично пообщалась с журналистами. По словам девушки, профессор кафедры политологии сексуально домогался ее и еще трех девушек. Из сообщения следует, что основной упор Вишневский делает на первокурсниц из провинции, которые не успели обзавестись знакомствами на новом месте.

В пресс-службе Герцена считают, что у Вишневского нет возможности домогаться первокурсниц

Кристина отметила, что обращалась со своей историей во многие СМИ, однако везде получала отказ. Сам же депутат достаточно резко отреагировал на письмо экс-студентки. Редакция отправила запрос в сам вуз, где ответили, что у Вишневского уже нет возможности приставать к первокурсницам. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#вишневский #домогательства #харрасмент #герцена

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...