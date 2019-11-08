Сексуальные домогательства Вишневского к студенткам Герцена могут дойти до Минобрнауки

Имя депутата петербургского Законодательного собрания Бориса Вишневского все чаще появляется в прессе в связке с сексуальным домогательством. Одна из бывших студенток Университета имени Герцена рассказала о харассменте с его стороны.

В связи с этим, «Федеральное агентство новостей» выяснило, что делать, столкнувшись с подобной ситуацией. Адвокат Лариса Фон-Арев напомнила об уголовной статье «Понуждение к действиям сексуального характера» и отметила, что каждый случай должен рассматриваться индивидуально.

«Статья предусматривает способ совершения данного преступления: с помощью шантажа, угрозы уничтожением, повреждением или изъятием имущества либо с использованием материальной или иной зависимости потерпевшего. В каждом отдельном случае необходимо рассматривать весь комплекс доказательств и, в том числе, учитывать возможность неправильного восприятия ситуации или оговора», — пояснила она.

В первую очередь необходимо обзавестись доказательствами, подчеркнула защитник. Важно записать угрозы, если они есть, причем все равно — на аудио- или видеоноситель.

«При этом необходимо помнить, что доказательством является только запись, предоставленная на первоначальном носителе информации. Флешка или другой носитель, на который произведена перезапись с первоисточника, достаточным доказательством являться не будет. Затем предполагаемым потерпевшим, ни в коем случае не умаляю их процессуального статуса, нужно обратиться в правоохранительные органы для того, чтобы были проведены оперативно-разыскные мероприятия по фиксации доказательств по заявлению», — рекомендовала Фон-Арев.

Не стоит бояться, что сотрудники правоохранительных органов даже не будут слушать — они обязаны реагировать на все сигналы о нарушении закона. Вместе с тем, при возбуждении дела потерпевшему стоит обзавестись адвокатом. Специалиста сейчас не так трудно найти, достаточно воспользоваться интернетом или тем же Instagram.

«Только лицо, обладающее адвокатским статусом, имеет право сопровождать девушку или юношу, считающих себя пострадавшими, на всех этапах — при подаче заявления, при даче объяснений, при предоставлении доказательств в виде первоисточника с закрепленной информацией об обстоятельствах возможно совершенного преступления», — заключила адвокат.

О домогательствах со стороны парламентария Вишневского ранее сообщила бывшая студентка — Кристина. Она написала в редакцию Nation News письмо, а также лично пообщалась с журналистами. По словам девушки, профессор кафедры политологии сексуально домогался ее и еще трех девушек. Из сообщения следует, что основной упор Вишневский делает на первокурсниц из провинции, которые не успели обзавестись знакомствами на новом месте.

Кристина отметила, что обращалась со своей историей во многие СМИ, однако везде получала отказ. Сам же депутат достаточно резко отреагировал на письмо экс-студентки. Редакция отправила запрос в сам вуз, где ответили, что у Вишневского уже нет возможности приставать к первокурсницам.