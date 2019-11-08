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16:50   8 Ноября 2019
Россия

Нулевое чтение проекта о штрафах для иностранных СМИ предложили провести в ОП РФ

Нулевое чтение проекта о штрафах для иностранных СМИ предложили провести в ОП РФ

Глава комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич предложил провести на площадке палаты так называемое нулевое чтение законопроекта о введении крупных штрафов для зарубежных СМИ. Об этом в пятницу, 8 ноября, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что совет «Единой России» рассмотрит законопроект о штрафах для зарубежных СМИ за нарушения избирательного законодательства. В рамках законопроекта предусматриваются штрафы до 3,5 миллиона рублей или 4% от годового оборота иностранного СМИ за нарушение им российского избирательного законодательства. 

По словам Малькевича, в России должны быть меры реагирования на нарушения, допускаемые иностранными СМИ. Он также подчеркнул, что новый законопроект будет обязательно обсуждаться на рабочей группе. 

«И мы предлагаем площадку Общественной палаты и для нулевого чтения этого закона, но мы предлагаем депутатам другой алгоритм принятия законодательных решений, чтобы они реально работали», — сказал он.

Нулевое чтение проекта о штрафах для иностранных СМИ предложили провести в ОП РФ

Он подчеркнул, что сначала следует обсудить и принять закон, в рамках которого иностранные СМИ и интернет-площадки будут обязаны регистрироваться в РФ в качестве российской компании, российского юридического лица.

Малькевич подчеркнул, что так зарубежные СМИ наконец-то начнут выполнять российские законы, а в России будут применяться меры в отношении них. Такая схема уже реализована во Франции и Германии, это общемировая практика, отметил он. Поэтому следует изменить последовательность действий. Сама инициатива о введении штрафов правильная, но ее нужно осудить, резюмировал Малькевич. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #общественная палата #малькевич

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