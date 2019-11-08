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17:22   8 Ноября 2019
Россия

Фем-активистка объяснила, почему Вишневский выбирал для домогательств первокурсниц

Фем-активистка объяснила, почему Вишневский выбирал для домогательств первокурсниц

Бывшая студентка РГПУ имени Герцена обвинила преподавателя и депутата Бориса Вишневского в сексуальных домогательствах. Письмо от ее имени пришло в редакцию Nation News. Известная феминистка, журналистка и блогер Татьяна Никонова поддержала девушку. В беседе с ФАН она призвала не молчать в таких ситуациях и объяснила, почему Вишневский выбирал для домогательств первокурсниц.

В письме экс-студентка утверждает, что Вишневский «выбирает объектами страсти только что приехавших из провинции первокурсниц», у которых нет в городе поддержки и защиты. Она подчеркнула, что парламентарий пользуется служебным положением и пугает студенток депутатской «корочкой».

Сам депутат категорически опроверг эти утверждения. Вишневский подчеркнул, что никогда не преподавал у первого курса.

Фем-активистка призвала ужесточить наказания за домогательства после скандала с Вишневским

Фем-активистка Татьяна Никонова считает, что в России нужно ужесточить наказание за сексуальное домогательство.

«И нужно, чтобы люди, позволяющие себе слишком многое, становились изгоями. Только страх этого поможет остановить харрасмент», — заявила собеседница ФАН.

Никонова напомнила, что ситуации с домогательствами преподавателей происходят нередко и повсеместно. В России такие скандалы, как правило, редко заканчивается громкими увольнениями. Однако, по словам собеседницы издания, на Западе ситуация не сильно отличается от российской: девушки и женщины также боятся огласки и того, что после их признаний последуют неприятности для них самих.

Собеседница издания объяснила, что совсем юные девушки, как правило, еще не могут за себя постоять, а потому преподаватели-эротоманы выбирают их в качестве объектов домогательства.

Фем-активистка призвала ужесточить наказания за домогательства после скандала с Вишневским

«Если взрослый и опытный мужчина выбирает себе молоденькую девочку, он априори рассчитывает, что она не найдет в себе душевных сил противостоять ему», — заметила фем-активистка.

Никонова отметила строгую иерархию вузов, в которой у преподавателей часто гораздо больше прав, чем у студентов. Выпускницы Герцена поступили правильно, рассказав о поведении их преподавателя политологии, убеждена активистка.

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Автор: Саида Габиева
#вишневский #домогательства #герцена

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