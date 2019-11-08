Навальный уже подобрал замену Соболь для своего YouTube-канала

Юрист ФБК Любовь Соболь вот-вот может лишиться звания «фаворитки Навального». Блогеру не нравится растущая популярность своей подопечной, пишет «ПолитРоссия».

По сообщениям источников, уже до конца года Соболь могут отправить в отставку. Причин несколько: сложная финансовая ситуация, отсутствие поддержки фонда со стороны юристов и кураторов.

Бывший замглавы московского штаба Навального Виталий Серуканов сообщил, что Соболь уже давно подвергается нападкам со стороны как самого Навального, так и других сотрудников ФБК. Такая неприязнь усиливается из-за того, что юрист ФБК становится все более популярной. Навальный же привык в ней видеть лишь полностью подконтрольный инструмент.

«Она для него всего лишь проект, он не видит в ней самостоятельного политика, не видит субъектного человека, который волен сам принимать решения. Для него Соболь – это просто инструмент владения умами и говорящая голова», – отметил Серуканов.

Скандалы вокруг выборов в Мосгодуму привлекли к Соболь внимание. Теперь она «пытается вылезти из-под Навального», чтобы уйти в свободное плавание. Но вот иностранные спонсоры не до конца разбираются во всей этой ситуации, считает Серкунов. Поползли слухи, что западные кураторы делают ставку на юриста ФБК.

Навальный это понимает и пытается всячески отстраниться от Соболь. Более того, он уже подобрал ей замену. Речь идет о молодой сотруднице ФБК Кристине Каменской. Кристина — яркая и эффектная девушка. Видимо, блогер рассчитывает, что она без труда завоюет любовь подписчиков.

Депутат Госдумы Евгений Федоров считает, что Навальный сейчас в панике, так как понимает, что его карьере придет конец, если Запад сделает ставку на Соболь.