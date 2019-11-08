В пресс-службе Герцена считают, что у Вишневского нет возможности домогаться первокурсниц

Глава пресс-службы Российского государственного педагогического университета имени Герцена Лариса Кузьмина ответила на запрос Nation News насчет заявлений о домогательствах их преподавателя и депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского.

Напомним, что сотрудники издания обратились в образовательное учреждение, чтобы узнать, поступали ли на парламентария-преподавателя жалобы от студентов.

«Никаких сигналов о том, что вы спрашивали не было. И еще могу добавить, что сейчас Вишневский не преподает на первом курсе», — коротко ответила Кузьмина.

О домогательствах ранее сообщила бывшая студентка — Кристина. Она написала в редакцию Nation News письмо, а также лично пообщалась с журналистами. По словам девушки, профессор кафедры политологии сексуально домогался ее и еще трех девушек. Из сообщения следует, что основной упор Вишневский делает на первокурсниц из провинции, которые не успели обзавестись знакомствами на новом месте.

Кристина отметила, что обращалась со своей историей во многие СМИ, однако везде получала отказ. Сам же депутат достаточно резко отреагировал на письмо экс-студентки.