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16:22   8 Ноября 2019
Россия

В пресс-службе Герцена считают, что у Вишневского нет возможности домогаться первокурсниц

В пресс-службе Герцена считают, что у Вишневского нет возможности домогаться первокурсниц

Глава пресс-службы Российского государственного педагогического университета имени Герцена Лариса Кузьмина ответила на запрос Nation News насчет заявлений о домогательствах их преподавателя и депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского.

Напомним, что сотрудники издания обратились в образовательное учреждение, чтобы узнать, поступали ли на парламентария-преподавателя жалобы от студентов.

«Никаких сигналов о том, что вы спрашивали не было. И еще могу добавить, что сейчас Вишневский не преподает на первом курсе», — коротко ответила Кузьмина.

О домогательствах ранее сообщила бывшая студентка — Кристина. Она написала в редакцию Nation News письмо, а также лично пообщалась с журналистами. По словам девушки, профессор кафедры политологии сексуально домогался ее и еще трех девушек. Из сообщения следует, что основной упор Вишневский делает на первокурсниц из провинции, которые не успели обзавестись знакомствами на новом месте.

В пресс-службе Герцена считают, что у Вишневского нет возможности домогаться первокурсниц

Кристина отметила, что обращалась со своей историей во многие СМИ, однако везде получала отказ. Сам же депутат достаточно резко отреагировал на письмо экс-студентки.

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Автор: Анна Манц
#вишневский #домогательства #герцена

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