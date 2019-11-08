США придумывают политические лозунги для поддержки курдских террористов в Сирии — эксперт

США выгораживают курдских боевиков после того, как бросили их на произвол судьбы, считает экс-начальник Зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев. По его словам, Вашингтону приходится это делать, так как они сами оставили курдских радикалов бороться с протурецкими силами, хотя обещали поддерживать боевиков.

Эксперт отметил, что в поведении США нет ничего нового, они не в первый раз поддерживают сначала одних, затем вторых, сталкивая всех лбами. По словам Хатылева, американская политика не меняется, а заявления Белого дома и Пентагона не более чем декларативные фразы.

«Это все политические лозунги и намерения в духе «чтобы хотелось», — передает слова Сергея Хатылева Nation News.

Хатылев говорит, что в действительности обстановка будет совсем иная, чем ее представляют США, но Вашингтон это понимает, при этом не может вести себя по-другому. Эксперт уточнил, что Вашингтон практически объявил войну Сирии, заявив, что будет пользоваться сирийской нефтью и продавать ее, хотя никто не разрешал этого делать. Кроме того, это является нарушением всех договоренностей с РФ и Турцией.

«США раньше говорили, что они «самые сильные и лучше с ними не связываться», но сейчас наступил момент истины, когда можно сказать: «Уймитесь и займитесь свои делом, вам сказали уйти, а если не хотите, то у вас будут проблемы», — резюмировал аналитик.

Ранее представитель комитета начальников штабов американских ВС контр-адмирал Уильям Берн заявил, что ситуация на севере САР стабилизировалась после того, как Россия и Турция заключили меморандум, а курдские террористы покинули 30-километровую зону безопасности на границе с Турцией. При этом президент Турции Реджеп Эрдоган говорит, что курдские радикалы по-прежнему находятся в северной части Сирии и не выполняют условия.