Подросток, рискуя жизнью, спас провалившуюся под лед 11-летнюю девочку. Случай произошел в Дегтярске. Об этом в пятницу, 8 ноября, сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Дима вместе со своим другом гулял около пруда, глубина которого составляет более трех метров. Мальчики в какой-то момент услышали, что кто-то кричит о помощи. Они подбежали к пруду и увидели, что по грудь в воде находилась девочка, при этом рядом с ней на четвереньках стояла ее подруга. Дима решил помочь тонущей девочке, а его друг бросился к жилым домам, чтобы позвать на помощь.

«Дима подал ей руку и стал вытаскивать из воды. Но лед не выдержал нагрузки и мальчик тоже оказался в воде. Но юный герой не растерялся. Находясь в воде, Дима, ухватившись за кромку льда, создал опору для девочки, которая облокотилась на него, выбралась на лед и отправилась на берег», — сообщили в МЧС.

14-летний Дима, спасая девочку, провалился в воду и смог выбраться на лед только с третьей попытки. Он смог самостоятельно доползти до берега, как и подруга тонущей девочки.

Теперь подростка из Дегтярска представят к награде МЧС. При этом мальчик никому не рассказал о том, что случилось. Чтобы отблагодарить героя, родители спасенной девочки решили рассказать о произошедшем, ведь мальчик спас жизнь их дочери.