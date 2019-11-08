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16:20   8 Ноября 2019
Россия

МЧС наградит подростка из Дегтярска, который спас провалившуюся под лед девочку

МЧС наградит подростка из Дегтярска, который спас провалившуюся под лед девочку

Подросток, рискуя жизнью, спас провалившуюся под лед 11-летнюю девочку. Случай произошел в Дегтярске. Об этом в пятницу, 8 ноября, сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Дима вместе со своим другом гулял около пруда, глубина которого составляет более трех метров. Мальчики в какой-то момент услышали, что кто-то кричит о помощи. Они подбежали к пруду и увидели, что по грудь в воде находилась девочка, при этом рядом с ней на четвереньках стояла ее подруга. Дима решил помочь тонущей девочке, а его друг бросился к жилым домам, чтобы позвать на помощь.

«Дима подал ей руку и стал вытаскивать из воды. Но лед не выдержал нагрузки и мальчик тоже оказался в воде. Но юный герой не растерялся. Находясь в воде, Дима, ухватившись за кромку льда, создал опору для девочки, которая облокотилась на него, выбралась на лед и отправилась на берег», — сообщили в МЧС.

14-летний Дима, спасая девочку, провалился в воду и смог выбраться на лед только с третьей попытки. Он смог самостоятельно доползти до берега, как и подруга тонущей девочки. 

Теперь подростка из Дегтярска представят к награде МЧС. При этом мальчик никому не рассказал о том, что случилось. Чтобы отблагодарить героя, родители спасенной девочки решили рассказать о произошедшем, ведь мальчик спас жизнь их дочери. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#мчс #россия #общество #спасение #спасение ребенка

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