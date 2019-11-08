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16:09   8 Ноября 2019
Россия

Первый серийный Су-57 поступит в ВКС РФ до конца года

Первый серийный Су-57 поступит в ВКС РФ до конца года

ВКС РФ получат первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 до конца текущего года. По словам замминистра обороны Алексея Криворучко, самолет «практически готов».

Замглавы силового ведомства напомнил, что по текущему контракту, ВКС до 2028 года должны получить 76 экземпляров Су-57.

«В следующем году мы ждем еще один такой самолет, и далее пойдет кратное наращивание производства», — подчеркнул Криворучко.

Замминистра посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завода (КнААЗ), на котором строятся такие самолеты.

Су-57— российский военный истребитель пятого поколения. Впервые самолет поднялся в воздух в 2010 году. Модель обладает высоким интеллектом бортового оборудования, малой заметностью и широкими рубежами перехвата воздушных целей.

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Автор: Арсений Аскольский
#су-57

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