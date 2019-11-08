Уголовное наказание за пропаганду наркотиков в интернете хотят ввести уже в 2020 году. Уведомление об этом появилось на портале правовых актов.

МВД РФ приступило к разработке поправок в УК РФ, согласно которым для россиян установят уголовную ответственность за склонение к употреблению наркотиков либо их пропаганду. Если законопроект утвердят, то поправки в УК РФ вступят в силу к декабрю 2020 года. Пока проект находится на общественном обсуждении.

В МВД отмечают, что черный рынок наркотиков расширяется из-за их пропаганды в Сети и открытой информации о том, как производятся запрещенные вещества. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока нет позиции по законопроекту о пропаганде наркотиков, которую внесли в Госдуму парламентарии фракции «Справедливая Россия».