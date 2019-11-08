Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Сексуальные домогательства Вишневского к студенткам Герцена могут дойти до Минобрнауки

Сексуальные домогательства Вишневского к студенткам Герцена могут дойти до Минобрнауки

 Учащиеся трех самарских школ пополнили ряды Юнармии

Учащиеся трех самарских школ пополнили ряды Юнармии
Два автобуса столкнулись в Узбекистане, пострадали 39 пассажиров

Два автобуса столкнулись в Узбекистане, пострадали 39 пассажиров

 Зеленский призвал инвесторов вкладывать деньги в граждан Украины

Зеленский призвал инвесторов вкладывать деньги в граждан Украины
США придумывают политические лозунги для поддержки курдских террористов в Сирии — эксперт

США придумывают политические лозунги для поддержки курдских террористов в Сирии — эксперт

 Почему Трампу не грозят импичмент и слегка потрепанный консерватор Байден

Почему Трампу не грозят импичмент и слегка потрепанный консерватор Байден
Сексуальные домогательства Вишневского к студенткам Герцена могут дойти до Минобрнауки

Сексуальные домогательства Вишневского к студенткам Герцена могут дойти до Минобрнауки

 Учащиеся трех самарских школ пополнили ряды Юнармии

Учащиеся трех самарских школ пополнили ряды Юнармии
Два автобуса столкнулись в Узбекистане, пострадали 39 пассажиров

Два автобуса столкнулись в Узбекистане, пострадали 39 пассажиров

 Зеленский призвал инвесторов вкладывать деньги в граждан Украины

Зеленский призвал инвесторов вкладывать деньги в граждан Украины
США придумывают политические лозунги для поддержки курдских террористов в Сирии — эксперт

США придумывают политические лозунги для поддержки курдских террористов в Сирии — эксперт

 Почему Трампу не грозят импичмент и слегка потрепанный консерватор Байден

Почему Трампу не грозят импичмент и слегка потрепанный консерватор Байден
15:48   8 Ноября 2019
Россия

Уголовное наказание за пропаганду наркотиков в интернете хотят ввести уже в 2020 году

Уголовное наказание за пропаганду наркотиков в интернете хотят ввести уже в 2020 году

Уголовное наказание за пропаганду наркотиков в интернете хотят ввести уже в 2020 году. Уведомление об этом появилось на портале правовых актов. 

МВД РФ приступило к разработке поправок в УК РФ, согласно которым для россиян установят уголовную ответственность за склонение к употреблению наркотиков либо их пропаганду. Если законопроект утвердят, то поправки в УК РФ вступят в силу к декабрю 2020 года. Пока проект находится на общественном обсуждении. 

В МВД отмечают, что черный рынок наркотиков расширяется из-за их пропаганды в Сети и открытой информации о том, как производятся запрещенные вещества. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока нет позиции по законопроекту о пропаганде наркотиков, которую внесли в Госдуму парламентарии фракции «Справедливая Россия».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #законопроект #мвд #общество #пропаганда

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...